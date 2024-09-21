بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، أولياء الأمور يلجأون لإصلاح الشنط والأحذية (فيديو وصور)

في زاوية صغيرة بدار السلام، أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، يقف الأسطى "عزيز"، الإسكافي العتيق، على رأس عمله اليومي، محاطًا بأكوام من الأحذية والحقائب المدرسية القديمة.

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها كثير من الأسر، أصبح الأسطي "عزيز" الوجهة الأولى لأولياء الأمور الذين يعجزون عن شراء حقائب وأحذية مدرسية جديدة لأبنائهم.

"أنا فنان عنده ضمير وبحب مهنتي ودوري إني أحول الأحذية المتهالكة والشنط القديمة لحالتها الجديدة عشان أفرح الطفل وهو رايح المدرسة !" هكذا يقول الأسطي "عزيز" بابتسامة وهو يحمل حذاء قديما يعمل على إصلاحه ومنحه حياة جديدة.

يتابع الأسطى عزيز، الأمر أصبح شائعًا بين الأهالي، فكثير منهم لا يملكون القدرة على شراء حقائب وأحذية جديدة مع بداية كل عام دراسي، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية الذي يعاني منها معظم المصريين.

ويضيف عم عزيز: "الحياة غالية، ودخول كل عام دراسي أصبح موسما بالنسبة إليه، وأنا ببعض الجنيهات برجع القديم لجديد، وبعتبر كل حذاء او شنطة إنها لحد من أولادي وكل مرة بفكر في أنسب فكرة للتصليح تكون مبتكرة ومحدش يكتشف إنه تم إصلاحها!".

ويواصل حديثه: “بسبب زيادة الأسعار يزداد الإقبال علي التصليح رغم أن خامات التصليح هي الأخرى في زيادة، فالجلد زاد سعره والكلة وتكلفة تشغيل المكينى والإيجار وأجر الصنايعي كل هذا تسبب في ارتفاع ثمن التصليح، وجعل التفصيل نادرًا بسبب ارتفاع سعر الخامة”.

ويوضح أن الزبون اليوم حينما يشتري الجاهز تكون الخامة رديئة والسعر في المتناول، مشيرا إلى أن الإسكافي اليوم مهمته هي التصليح فقط.

وعن أسعار التصليح وصناعة حذاء جيديد قال عم عزيز: “تكلفة الأحذية الجديدة للأطفال تبدأ بـ 220 جنيها تقريبًا بينما إصلاحها يكون بين 15 إلى 35 جنيها، بينما الشنط المدرسية المدعمة تبدأ بـ 120 جنيها في معرض أهلا مدارس وتبدأ بـ 150 إلى 450 جنيها في الأسواق بينما إصلاح الشنط القديمة لا يتخطى الـ 50 جنيها، وأحيانا تكون التكلفة 10 أو 15 جنيها”.

عزيز لا يرى في هذا التحدي أي مشقة، بل يعتبره فرصة ليمارس فنه وحرفته التي تعلمها من نسيبه الذي ورثها من والده، فهي مهنة عريقة جدا في مصر تتوارثها الأجيال، معلقا: "ده شغلي وحرفتي، وبعتبر كل حذاء أو شنطة بمثابة تحد جديد!"

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