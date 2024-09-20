منتجات جلد طبيعي بسعر التكلفة بمعرض أهلا مدارس في مدينة نصر.. تبدأ من 50 جنيها وخصومات تصل لـ 50% (فيديو وصور)

معارض “أهلا مدارس” تُعد وجهة مثالية لتلبية احتياجات الأسر مع بدء العام الدراسي الجديد غدا السبت، وهذه المعارض تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل:

مستلزمات المدارس: مثل الأدوات المكتبية، الحقائب المدرسية، والملابس الجاهزة. المواد التموينية: مثل السلع الغذائية الأساسية واللحوم. المنتجات الاستهلاكية: التي تشمل منتجات العناية الشخصية والمنزلية. المنتجات الجلدية: مثل الحقائب، المحافظ، والشنط الصغيرة المصنوعة من الجلد الطبيعي.

وتُعتبر المصنوعات الجلدية من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان، وقد تطورت بشكل كبير على مر العصور.

وفي مصر، تحتل المصنوعات الجلدية مكانة خاصة، حيث تُستخدم في صناعة العديد من المنتجات مثل الأحذية، الحقائب، الملابس، والأثاث.

أنواع الجلود الطبيعية في مصر

تتنوع الجلود الطبيعية المستخدمة في مصر، وتشمل:

جلود الأبقار: تُعتبر الأكثر شيوعًا نظرًا لقوتها ومتانتها. جلود الأغنام: تُستخدم في صناعة الملابس والأحذية نظرًا لنعومتها. جلود الماعز: تُستخدم في صناعة الحقائب والأحذية الفاخرة. جلود الجمال: تُستخدم في صناعة المنتجات التقليدية مثل السجاد والحقائب.

عملية تصنيع الجلود

تمر عملية تصنيع الجلود بعدة مراحل تبدأ بعملية الدباغة، حيث تُعالج الجلود الخام بمواد كيميائية لتحسين متانتها ومقاومتها للعوامل البيئية. بعد ذلك، تُصقل الجلود وتُلون لتصبح جاهزة للاستخدام في صناعة المنتجات المختلفة.

فوائد المنتجات الجلدية

المتانة: تتميز المنتجات الجلدية الطبيعية بمتانتها العالية وقدرتها على التحمل لفترات طويلة. الجمال: تضفي الجلود الطبيعية مظهرًا أنيقًا وفاخرًا على المنتجات. الراحة: توفر الجلود الطبيعية راحة كبيرة عند استخدامها في صناعة الملابس والأحذية. الاستدامة: تُعتبر الجلود الطبيعية خيارًا صديقًا للبيئة مقارنة بالجلود.

تبدأ أسعار المحافظ الجلد الطبيعي من 50 جنيهًا للمحافظ المخصصة للكروت، بينما تبدأ أسعار المحافظ الرجالية والنسائية من 80 جنيهًا.

تتنوع المحافظ النسائية في الأشكال والألوان والأحجام، حيث تتراوح أسعارها بين 100 و150 جنيهًا.

كما تتوفر حقائب رجالية صغيرة الحجم بسعر 150 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار الحقائب النسائية من 300 جنيه وتصل إلى 550 جنيهًا حسب الحجم. يقدم المعرض هذه المنتجات بأسعار التكلفة فقط، مع خصومات تصل إلى 50%.