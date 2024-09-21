تجديد حبس عامل بتهمة قتل زميله في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عامل متهم بقتل زميله بسبب خلافات في العمل بمنطقة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام إخطارا من مستشفى السلام يفيد باستقبال عامل مصاب بجرح طعني نافذ وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه، بسبب خلافات في العمل أقدم فيها الأول على طعن الأخير بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.