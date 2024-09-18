مع توقعات رفع قيمة الجنيه، خبير اقتصادي يطلق تحذيرًا بشأن أسعار السلع

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من الانخفاض البطيء لأسعار السلع والتوقعات بتثبيت أو رفع قيمة الجنيه، مشيرًا إلى مرونة الأسعار وسرعتها في حالة الصعود بعكس الهبوط.

الأسعار مرنة في الارتفاع وبطيئة في الانخفاض

وأشار الخبير الاقتصادى هاني توفيق إلى عدم مرونة الأسعار وتجمدها عند هبوط الأسعار، ما يعني أن الأسعار ترتفع سريعًا لكنها تنخفض ببطء، ومنبهًا على أهمية ذلك في المرحلة المقبلة، وأن هذا المبدأ ينطبق أيضًا على أسعار العقارات.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن ارتفاع الأسعار: "فى الاقتصاد، الأسعار مرنة وسريعة جدًا Flexible عند الصعود، وشبه متجمدة المرونة Rigid عندما يجب ان تهبط."

وحذر هاني توفيق من بطىء هبوط الأسعار، فقال: "وقد وجب التنبيه للتحذير من توقعات إنخفاض اسعار السلع قريبًا نتيجة تثبيت او رفع قيمة الجنيه."

وعندما سأله أحد المتابعين قائلًا: "وهل هذا المبدأ ينطبق علي اسعار العقارات وعلاقته بالفقاعة العقارية؟"

وأجاب الخبير الاقتصادي هاني توفيق: "هذا مبدأ عام. الفقاعة العقارية ظروفها ونتائجها مختلفة."

توقعات انخفاض سعر الفائدة

وعن توقعاته بخفض البنك المركزى لسعر الفائدة، إذا خفض الفيدرالي اليوم من ٢٥ أو٥٠ نقطة، فقال هاني توفيق "نعم."

جدير بالذكر أن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أظهر أن مسؤولي البنك "الفيدرالي"، في اجتماعهم في يوليو الماضي، اقتربوا من خفض أسعار الفائدة، لكنهم توقفوا عند الإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الحالي، وأصبح محتملًا بشكل متزايد.

توقعات انخفاض سعر الفائدة، فيتو

وتضع الأسواق في الحسبان خفضًا في سبتمبر الحالي، يكون الأول منذ التخفيف الطارئ في الأيام الأولى لأزمة كوفيد.