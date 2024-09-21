أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

قال مصدر في مصلحة السجون بكازاخستان، لمراسل وكالة نوفوستي، إن أعمال شغب بين السجناء وقعت في أحد السجون المحلية في منطقة تركستان بجنوب الجمهورية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف المصدر: "في إحدى المؤسسات الإصلاحية في منطقة تركستان، أعلن بعض السجناء العصيان وذلك لرفضهم بعض قواعد النظام السائد هناك ويجري التحقيق في الحادث حاليا بموجب الجزء 3 من المادة 428 من قانون العقوبات الجنائية لجمهورية كازاخستان".

أعمال شغب بين السجناء في أحد السجون بمنطقة تركستان

ووفقا للمصدر، فور وقوع الحادث، توجه إلى هناك رئيس مصلحة السجون وممثلون عن النيابة العامة والهيئات الرقابية الأخرى، بالإضافة مجموعة من عناصر الحرس الوطني.

وبفضل ذلك استقر الوضع في المؤسسة الإصلاحية.

وأشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحرس الوطني وأحد رجال الشرطة بجروح طفيفة وتلقوا جميعهم المساعدة الطبية.