إسرائيل تحتجز مستوطنًا جندته إيران لاغتيال 3 شخصيات من بينها نتنياهو

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه قد تم إلقاء القبض على إسرائيلي الشهر الماضي بعد أن جندته إيران بغرض اغتيال شخصية إسرائيلية أمنية.

اغتيال رئيس وزراء الاحتلال

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم إلقاء القبض على مدني إسرائيلي الشهر الماضي بتهمة تجنيده من قبل إيران لاغتيال رئيس وزراء الاحتلال أو وزير الدفاع أو رئيس الشاباك.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أفاد الشاباك وشرطة الاحتلال، في بيان مشترك، بأنه قد تم "اعتقال مواطن إسرائيلي الشهر الماضي بتهمة التعاون مع المخابرات الإيرانية والتخطيط لاغتيال نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينت ورئيس الشاباك".

المشتبه به تم تهريبه إلى إيران مرتين

وأوضح البيان أن المشتبه به تم تهريبه إلى إيران مرتين عبر تركيا وتلقى مدفوعات لتنفيذ المهام.

وتم توجيه الاتهام إلى المشتبه به اليوم.

ولم يكشف البيان مزيد من التفاصيل.