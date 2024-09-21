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رياضة

هالاند يتصدر، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الخامسة

محمد صلاح
محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر هالاند مهاجم مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي  قبل الجولة الخامسة بـ 9 أهداف.
 

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل الجولة الخامسة 


1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي  9 أهداف

2- جون دوران أستون فيلا 3 أهداف

2- نوني مادويكي تشيلسي 3 أهداف

2- يوان ويسا برينتفورد 3 أهداف

2- بريان مبيومو برينتفورد 3 أهداف

2- محمد صلاح ليفربول 3 أهداف

2- لويس دياز ليفربول 3 أهداف

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 8 مواجهات وتختتم الجولة غدا الأحد بمواجهتي برايتون ضد نونتيغهام فورست، وقمة الجولة بين مانشستر سيتي وأرسنال.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في البريميرليج كالتالي 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 


وست هام ضد تشيلسي -  2.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


توتنهام ضد برينتفورد - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1


أستون فيلا ضد وولفارهامبتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 6

 

فولهام ضد نيوكاسل - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2


ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون -  5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3


ليستر سيتي ضد إيفرتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 2


ليفربول ضد بورنموث - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد - 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت.

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