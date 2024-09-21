مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 8 مواجهات وتختتم الجولة غدا الأحد بمواجهتي برايتون ضد نونتيغهام فورست، وقمة الجولة بين مانشستر سيتي وأرسنال.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم في البريميرليج كالتالي:
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام ضد تشيلسي - 2.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
توتنهام ضد برينتفورد - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1
أستون فيلا ضد ولفار هامبتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 6
فولهام ضد نيوكاسل - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2
ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3
ليستر سيتي ضد إيفرتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 2
ليفربول ضد بورنموث - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد - 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت.
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