وزير التربية والتعليم يصل سوهاج في أول يوم دراسي لتفقد 10 مدارس

وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، إلى محافظة سوهاج في أول يوم دراسي للعام الجديد 2024 /2025م.

كان فى استقبال الوزير الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج، لتفقد 10 مدارس فى مدينتى سوهاج وأخميم، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمحافظة سوهاج، ويرافقهما فى الزيارة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وزير التربية والتعليم يصل سوهاج فى أول يوم دراسى لتفقد 10 مدارس

ويتفقد الوزير مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بحي غرب سوهاج، ومدرسة اللواء نبيل فراج الابتدائية بحي غرب سوهاج، ومدرسة باحثة البادية الابتدائية بحي شرق سوهاج، ومدرسة الإعدادية حديثة بنات بحي شرق سوهاج، ومدرسة ناصر الابتدائية الجديدة بمدينة ناصر.

وبعد ذلك يتوجه إلى مدينة أخميم لزيارة مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية الجديدة، ومدرسة الفتح الابتدائية، ومدرسة قدري المشنب الثانوية بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية القديمة بنين.