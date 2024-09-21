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نائب محافظ سوهاج يتفقد موقع غرق طفل داخل غرفة صرف صحي بمستشفى برديس

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يتفقد موقع غرق طفل، فيتو

تفقد الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج مستشفى برديس بمركز البلينا، موقع حادث وفاة طفل غرقا داخل غرفة صرف صحي بمستشفى برديس بالبلينا لمتابعة تداعيات حادث وتحديد المسئولية عن سبب الإهمال. 

ووجه نائب المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لأسرة الطفل يوسف محمود فوزى والذى وافته المنية، مساء اليوم، إثر حادث سقوطه داخل غرفة صرف صحي بمستشفى برديس بالبلينا

وكلف نائب المحافظ مسئولي الادارة الصحة بالبلينا ورئيس مركز ومدينة البلينا بتحديد المسئول عن سببب أهمال وترك غرفة الصرف الصحى بدون غطاء وكشف الملابسات.

يذكر أن لقى طفل مصرعه سقط  فى غرفة صرف صحي بمستشفى برديس بمركز البلينا بسوهاج  وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

كان اللواء صبرى صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا بسقوط  الطفل يوسف محمود فوزى حسين العمر ٥ سنين  فى غرفة صرف مستشفى  برديس بمركز البلينا.

وقد أحال اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فى الواقعة والوقوف على أسباب الحادث، وتحديد المسئولية.

محافظ سوهاج يحيل واقعة وفاة طفل داخل غرفة صرف صحي بمستشفى برديس للنيابة العامة

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الاستعدادات النهائية القيادات بالجامعة دكتور محمد عبدالهادى محافظ سوهاج نائب محافظ سوهاج

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