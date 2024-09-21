السبت 21 سبتمبر 2024
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محافظات

حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج

حريق يلتهم 4 منازل،
حريق يلتهم 4 منازل، فيتو

شب حريق هائل في 4 منازل نتيجة تطاير شرر من فرن بلدى بمركز ساقلتة بسوهاج دون وقوع خسائر فى الأرواح.

 

كان اللواء صبرى عزب مساعد مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلتة يفيد بنشوب حريق  فى منزل كل من أحمد عبد اللاه نجدي وأيمن محمد حسين وحسين محمود محمد وهنية حسين عبد الجليل ويقيمون بنجع عبد الستار بمركز ساقلتة وتم السيطرة على الحريق واخماده. 
 

ونتج عن الحريق نفوق دابة وعدد من المواشي وبعض محتويات المنازل  وشاركت فى إخماد الحريق 2 سيارة إطفاء من سفلاق والكوثر وتم إبلاغ الشئون الاجتماعية والطب البيطري لحصر التلفيات في المنازل. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

 

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اللواء صبرى عزب حريق في منزل مركز شرطة ساقلتة مدير أمن سوهاج مركز ساقلته سيارة إطفاء

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