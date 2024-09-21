بينهم أطفال ونساء، استشهاد 44 فلسطينيا في قصف إسرائيلي بغزة

حرب غزة ، استشهد 44 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح أمس الجمعة.

أفاد بذلك متحدث جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل، عبر بيان إحصائي يومي قال فيه إن 44 فلسطينيا استشهدوا بغارات إسرائيلية متفرقة على القطاع.

وفي تفصيله للمحصلة، قال بصل إن فلسطينيين استشهدا بغارتين في محافظة شمالي القطاع، أحدهما في استهداف منزل لعائلة "أبو ربيع" في بيت لاهيا، والثاني جراء قصف مركبة في بلدة بيت أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر لم يحدده.

وفي مدينة غزة، قال بصل إن 18 فلسطينيا استشهدوا بنحو 6 غارات متفرقة، استهدفت الأولى منزلا لعائلة الشيخ بحي الدرج (شرق) ما أسفر عن استشهاد 6 بينهم سيدتان، بينما قتل 6 آخرون بينهم 3 أطفال وسيدتان في قصف استهدف منزلا لعائلة "أبو الهطل" وسط المدينة.

وتابع: "كما سقط شهيد نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في شارع الشعف (شرق)، كما استشهد فلسطيني بقصف على منزل لعائلة الزرد (غرب) وثالث بقصف في محيط مدرسة الحرية بحي الزيتون (جنوب شرق)".

وأوضح متحدث جهاز الدفاع المدني أن 3 فلسطينيين استشهدوا بقصف إسرائيلي على حافلة في محيط مفترق العباس غرب مدينة غزة.

وفي المحافظة الوسطى، أفاد بصل باستشهاد 10 فلسطينيين في غارتين، الأولى استهدفت شاليه تؤوي نازحين ما أسفر عن استشهاد 9 بينهم 3 أطفال و4 سيدات، فيما استهدفت الغارة الثانية شقة سكنية غرب السوق الجديد في مخيم النصيرات ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استشهد 14 فلسطينيا في غارتين استهدفت الأولى منزلا لعائلة ضهير (شمال) ما أسفر عن استشهاد 13 بينهم أطفال وسيدات، بينما استهدفت الثانية دراجة نارية في منطقة خربة العدس (شمال) ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.

ويتواصل القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة في قطاع غزة ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.