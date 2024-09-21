تكريم نجوم الفن بافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

قال الدكتور جمال ياقوت مؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان: أنا وشباب عروس البحر الأبيض المتوسط والداعمون لنجاح هذا المهرجان ما زلنا نراهن ونؤكد شعار “نحن الخيال وليس المال”، متابعا: أن نصل بدون المال إلى هذا الشكل من الإبداع وهذا هو الإعجاز.

وأوضح أن بدون شباب الاسكندرية مثل الفنان خالد جلال والراحلة نهاد صليحة، لم يكن من الممكن أن يصل المهرجان لهذا المستوى، مقدما خالص الشكر لوزارة الثقافة وللدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على رعايته ودعمه.

جاء ذلك خلال انطلاق افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) بقصر ثقافة الأنفوشى، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان وتحمل الدورة الرابعة عشرة اسم ( النجم أحمد السقا )، وبدء الحفل بالسلام الجمهوري ثم عرض فني " أوبريت " قدمه مجموعة من شباب الإسكندرية.

ومن جانبه؛ طلب الفنان ابراهيم الفرن رئيس المهرجان، من الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان إيمان الصيرفي، وقال في كلمته إن الشكر لا يكفي التعبير عن شباب وفتيات عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأكد رئيس المهرجان، أن المهرجان انضم له نحو ٢٥٠ متطوعا والجميع يؤدى دوره، كما هو مطلوب خلال فعاليات المهرجان، موجها الشكر والتقدير لكل من ساهم في صناعة هذا المهرجان.

ورحب رئيس المهرجان خلال كلمته بدولة العراق والتى هى ضيف شرف المهرجان وايضا وفود دولة بولندا وإسبانيا وهى أولى مشاركتهم بالمهرجان، قائلا “ نحن اغني مهرجان في مصر من حيث الإبداع"

وكرم المهرجان عدد من نجوم الفن وهم الفنانة عايدة فهمي، الفنان والمخرج المسرحي حمدي أبو العلا، المخرج فتوح الطويل، الفنان والمخرج المسرحي ممدوح حنفي، مهندسة الديكور نهلة مرسي، مصمم الجرافيك أحمد صيام، المؤلف والمخرج أشرف علي والفنان نادر محسن وكرم المهرجان رؤساء اللجان المنظمة للمهرجان.

وتحتضن مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلي 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان وتقام فعاليات المهرجان في عدد من المعالم الثقافية الرائدة بمدينة الإسكندرية بدعم كبير من شركاء النجاح من رعاة المهرجان وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجزويت الثقافي.



وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان إلى أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 16 عرض، بواقع أربعة عروض مصرية، و12 عرض من 11 دولة خارج مصر وهم (الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.