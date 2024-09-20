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ثقافة وفنون

آمال ماهر تتألق في حفلها باليوم الوطني السعودي بـ "اتقي ربنا فيا" (صور)

آمال ماهر، فيتو
آمال ماهر، فيتو

انطلق منذ قليل حفل النجمة أمال ماهر، بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 94 تحت شعار كامل العدد.

حفل آمال ماهر في السعودية 

وتألقت “آمال” خلال الحفل بإطلالة مبهرة حيث أنها ارتدت فستانا باللون الأخضر، وغنت أغنيتها الشهيرة اتقي ربنا فيا.

وقبيل انطلاق الحفل أعلنت الشركة المنظمة عن نفاد جميع التذاكر لترفع آمال ماهر شعار الــ SOLD OUT.

  ويأتي حفل آمال ماهر ضمن احتفالات السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 94.

أسعار تذاكر حفل أمال ماهر 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل آمال ماهر عن أسعار تذاكر الحفل وقالت إن الأسعار تنقسم بين الفئات السعرية التالية: (150 ريالا سعوديا، 250 ريالا سعوديا، 450 ريالا سعوديا)

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