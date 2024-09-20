بسبب غارات روسية، إعلان حالة التأهب القصوى في أنحاء أوكرانيا

أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لـ وزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية اليوم الجمعة، حالة التأهب بعد الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء البلاد.

إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

وبحسب المصدر، تم إعلان الإنذار في مقاطعة كييف وترنوبل وبولتافا في الساعة 21:18 بتوقيت موسكو، وبعد دقيقة واحدة، انتشر الإنذار في جميع أنحاء البلاد الأخرى، باستثناء مقاطعة تشرنيغوف.

الجدير ذكره، أن القوات المسلحة الروسية بدأت في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

صفارات الإنذار تدوي جراء الغارات الجوية

ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من جراء الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مرارا أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.