شيرين عبد الوهاب عن لبنان: أنا قلبي حزين على أكتر بلد علمتني الفرحة والصمود

عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حزنها لما يشهده لبنان من أحداث مؤلمة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “انستجرام”.

وكتبت شيرين “ أنا قلبي حزين علي اكتر بلد علمتني يعني إيه الفرحة وعلمتني الصمود”، وتابعت “لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا ربنا معاكم ويساعدكم”.

جيش الإحتلال يوجه ضربات إلى لبنان

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد وجه مئات الضربات نحو لبنان على مدار آخر 24 ساعة وأدت إلى مقتل 492 شخصًا كما أجبرت عشرات الآلاف على الفرار بحثًا عن مواقع آمنة.