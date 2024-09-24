الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب عن لبنان: أنا قلبي حزين على أكتر بلد علمتني الفرحة والصمود

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حزنها لما يشهده لبنان من أحداث مؤلمة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “انستجرام”.

وكتبت شيرين “ أنا قلبي حزين علي اكتر بلد علمتني يعني إيه الفرحة وعلمتني الصمود”، وتابعت “لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا ربنا معاكم ويساعدكم”.

جيش الإحتلال يوجه ضربات إلى لبنان

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد وجه مئات الضربات نحو لبنان على مدار آخر 24 ساعة وأدت إلى مقتل 492 شخصًا كما أجبرت عشرات الآلاف على الفرار بحثًا عن مواقع آمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شيرين شيرين عبد الوهاب الفن اخبار الفن لبنان

مواد متعلقة

بعد الإعلان عن عودتها بمسلسل برستيج، أبرز أعمال الفنانة راندا عوض

في اليوم العالمي للغة الإشارة، أفلام مصرية قدم أبطالها شخصيات من مجتمع الصم والبكم

موعد عرض مسلسل "إنترفيو" الحلقة 6

مسلسل برغم القانون الحلقة 7، الإفراج عن إيمان العاصي وزوجها يراقبها خلسة

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

تفاصيل السيطرة على حريق محدود بمركز الأورام في سوهاج (بث مباشر)

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 9- 2024 في الأسواق

سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

المزيد
الجريدة الرسمية