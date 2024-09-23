نداء شرارة تنتهي من تسجيل ألبومها الجديد وتطرح أولي أغانيه قريبا

انتهت المطربة الأردنية نداء شرارة من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد المزمع طرحه قريبا علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

ألبوم نداء شرارة الجديد

وأكدت نداء شرارة في تصريح خاص لفيتو: "أن ألبومها الجديد يتضمن أشكال من الأغاني مختلفة ومن المفترض طرحه بشكل سينجل كل أغنية تلو الاخري علي فترات متقاربة، مشيرة إلي أن ألبومها جاهز علي الطرح بعد انتهائها من تسجيل أغانيه"، مضيفة، في أغاني هتبسط الناس.

وتتعاون نداء شرارة في ألبومها الجديد المفترض طرحه قريبا مع عدد من الشعراء والملحنين ومنهم كريم نيازي، أسلام شوقي، محمود عادل، وعمرو الشاذلي وغيرهم

ومن ناحية أخرى كانت قد طرحت نداء شرارة في وقت سابق أغنية ومعاك وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية" ومعاك "، كلمات أحمد العزب، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكس وماستر هشام البنا، جيتار مصطفى نصر، بيز جيتار سيكا.