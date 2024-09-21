تفاصيل اتهام صلاح التيجاني بالتحرش.. القبض عليه وبدء التحقيق معه.. يتهم الفتاة ووالدها بالانتقام منه والتشهير به.. و3 بلاغات جديدة للنائب العام ضده

صلاح التيجاني، تصدر اسم صلاح التيجاني محركات بحث جوجل، وأصبح الأعلى تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد القبض عليه إثر اتهامه بالتحرش بالمهندسة المعمارية “خديجة. خ”.

ترصد فيتو أبرز 4 مشاهد بعد القبض على التيجاني وإحالته للنيابة العامة، والتي أمامها أنكر كافة الاتهامات، واتهم الفتاة ووالدها بالانتقام منه والتشهير به.

أول مشهد: الداخلية تكشف ملابسات الواقعة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بشأن قيام إحدى السيدات باتهام شخص يدعي أنه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بمصر، بالتحرش بها وإرساله لها صورًا خادشة للحياء، أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.



وذكرت الوزارة في بيانها، أنه بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد الفتاة المشار إليها ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته، وتبين أن المذكور غير منتمي للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة التيجانية بمصر.

المشهد الثاني.. اتهامات متبادلة

أنكر التيجاني كافة الاتهامات الموجهة له أمام النيابة، وأكد في أقواله أمام جهات التحقيق أن الفتاة تعاني من مرض نفسي، وفقًا لما أكدته والدتها.

واعتبر التيجاني أن البلاغ المقدم ضده هو افتراء وكذب، مشيرا إلى أنه كان يعامل الفتاة كابنته، وأن العلاقة بينهما كانت كعلاقة الأب بابنته.

المشهد الثالث.. 3 اتهامات جديدة ضد التيجاني في بلاغ للنائب العام

أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب تضامنه مع المجلس القومي للمرأة فى التقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية، إثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس منشورًا لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من المشكو في حقه، علاوة على رصد تقدم 3 فتيات بشكاوى مماثلة ضد نفس الشخص.

المشهد الرابع.. استدعاء النيابة الفتاة

استدعت جهات التحقيق المهندسة المعمارية خديجة لسماع أقوالها ووالدها في اتهامات صلاح التيجاني لهم، والذي حرر محضرا في الفتاة متهما إياها بالتشهير والإساءة له على مواقع التواصل الاجتماعي.