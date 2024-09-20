ماكرون يتهم نتنياهو بدفع المنطقة نحو الحرب
اتهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إسرائيل بدفع المنطقة نحو الحرب، بحسب منصات إسرائيلية.
ماكرون يتهم نتنياهو بجر المنطقة نحو الحرب
وقال موقع "Ynetnews" الإسرائيلي إن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التصعيد في لبنان.
نتنياهو يرد على اتهامات ماكرون
وقال الموقع إن نتنياهو رد بأنه "بدلًا من الضغط على إسرائيل، حان الوقت لفرنسا لزيادة الضغط على حزب الله".
وأشار الموقع إلى أن مسؤولا سياسيا فرنسيا ذكر أن باريس تعتقد أن التطورات الأمنية الأخيرة في لبنان زادت من فرصة الحرب، إلا أنها مقتنعة بأن الحل الدبلوماسي لا يزال قائمًا.
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