اليوم، 120 مدرسة تستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد بشمال سيناء

ينطلق، اليوم السبت، العام الدراسي الجديد في محافظة شمال سيناء في بعض من الإدارات التعليمية وعدد من مدارس الفترتين 120 مدرسة و19917 طالبا وطالبة.

وينطلق العام الدراسي الجديد في محافظة شمال سيناء في إدارتي نخل والحسنة في وسط سيناء وبعض مدارس التي تعمل فترة مسائية في إدارة العريش التعليمية وإدارة الشيخ زويد التعليمية ومدينة بئر العبد.

وكان حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، قد اجتمع مع مديري المدارس بإدارة العريش التعليمية لمناقشة الإستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤م ومديري الإدارات النوعية بإدارة العريش التعليمية لمناقشة بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على:

- التشديد بالالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وميعاد بدء الحصة وانتهائها

- الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط

- متابعة نظافة المدرسة من الداخل والخارج ، ونظافة خزانات المياة.

- متابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومي، والالتزام بالزي

- حسن معاملة أولياء الأمور

- إذاعة الأغاني والأناشيد الوطنية قبل بدء طابور الصباح وأثناء الفسحة

- ابتكار طرق جديدة وغير تقليدية بممارسة الأنشطة اللاصفية لجذب التلاميذ للمدرسة

- الالتزام بالتعليمات الوزارية الجديدة والتي صدرت منذ أيام بشأن توزيع أنصبة المعلمين للمواد الدراسية من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة

- تسليم الكتب المدرسية للطلاب من اليوم الأول للدراسة