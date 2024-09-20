وكيل صحة شمال سيناء يتابع مؤشرات أداء الفرق الطبية المشاركة في مبادرة "بداية"

تابع الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء مؤشرات أداء الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية بداية، بمركز الرعاية الصحية الأولية بوسط مدينة العريش

وكيل صحة سيناء يتابع مؤشرات أداء الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية بداية

وذلك ضمن حملة 100 يوم صحة والتى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، كما تأكد من توفر الوسائل والكيماويات اللازمة لإجراء الفحوصات.

كما قام وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، بزيارة مفاجئة لمركز الرعاية الأولية بالعبور، للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



، تفقد خلالها غرفة الاستقبال، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكفاءة سلسلة التبريد لثلاجة حفظ الطعوم والأمصال. وأشار بدر إلى ضرورة الانضباط بأيام الجمعة والعطلات الرسمية.