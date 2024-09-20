انطلاق قافلة "بداية جديدة" بقرية الطويل في شمال سيناء

انطلقت قافلة بداية جديدة لبناء الإنسان إلى قرية الطويل بالعريش، في حضور اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش والمحاسب علي غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

قافلة بداية بقرية الطويل بشمال سيناء

وأكد المحافظ أنه خلال القافلة تم توزيع المواد الغذائية علي المواطنين بجانب توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم مختلف الخدمات.



بدورهم وجه مشايخ وعواقل وأهالى قرية الطويل الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه علي مبادرة بداية جديدة، بجانب توجيه الشكر إلي محافظ شمال سيناء علي الاهتمام بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين.