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خارج الحدود

أول تعليق من السفير الإيراني على إصابته في لبنان

السفير الايراني في
السفير الايراني في لبنان، فيتو

 قال السفير الإيراني في لبنان ، إنه لمن دواعي افتخاره أن دماءه امتزجت مع دماء أبناء الشعب اللبناني، جراء هجوم استهدف أمس الثلاثاء نحو 5 آلاف جهاز استدعاء  بيجر  في مناطق عدة في لبنان.

السفير  الايراني يعلق على إصابته في  لبنان

وغرد السفير مجتبى أماني على منصة (إكس) قائلًا: "إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن دمائي امتزجت مع دماء أبناء الشعب اللبناني الشريف جراء الجريمة الإرهابية المهولة التي استهدفت لبنان الشقيق يوم أمس".

وأضاف أن "هذا البلد الأبي وقف وقفة عز وشموخ منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى"، مرفقًا التغريدة بوسم باسم غزة.

 اصابة السفير الايراني بتفجير جهاز بيجر

وأصيب أماني، أمس الثلاثاء، إثر تفجير جهاز بيجر كان بحوزة أحد من مرافقيه، وفق وكالة مهر الإيرانية.

ولكن لم يعلن أحد مسؤوليته عنه بعد، على حين اتهمت إيران وحليفتها ميليشيا حزب الله إسرائيل بشنه.

وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن إصابات "أماني" خطرة، إذ فقد إحدى عينيه تمامًا خلال الانفجار، على حين تعرضت عينه الأخرى لإصابات بالغة، ويرجّح أنه نقل إلى طهران لتلقي العلاج.

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السفير الإيراني في لبنان السفير الإيراني لبنان طوفان الأقصى

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