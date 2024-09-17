الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني بانفجار جهاز اتصال بيجر

مجتبى أماني، فيتو
مجتبى أماني، فيتو

أفادت وسائل إعلام دولية، بإصابة السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي بيجر، وقع اليوم الثلاثاء.

إصابة السفير الإيراني فى لبنان بانفجار جهاز اتصالات

 

ووفق وكالة "رويترز"، اليوم، أن السفير الإيرانى فى لبنان، مجتبى أماني، أصيب بانفجار جهاز بيجر، ضمن الاختراق الذي نفذته إسرائيل لأجهزة الاتصالات التى يستخدمها عناصر حزب الله.

 

وقالت مصادر أمنية وشهود، إن المئات من أعضاء حزب الله في لبنان أصيبوا بصورة بالغة بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها في جنوب بيروت.

طالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager -برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.

 

آلية عمل جهاز الـ Pager فى استقبال الرسائل النصية 


الـ Pager هو جهاز إلكتروني صغير يستخدم لاستقبال الرسائل النصية أو الإشعارات من دون ربط بالإنترنت، كان يُستخدم بشكل شائع في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة كوسيلة تواصل أساسية قبل أن تصبح الهواتف المحمولة متاحة على نطاق واسع.

بعد انفجاره في عناصر حزب الله، معلومات عن أجهزة الـ “pager” وآلية عملها

استهدف أجهزة الاتصال، إصابة العشرات من حزب الله في هجوم إلكتروني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

مجتبى أماني السفير الإيراني في لبنان اجهزة اتصال لاسلكي بيجر Pager

مواد متعلقة

رعب إسرائيلي من امتلاك حزب الله 100 ألف صاروخ

إسرائيل تدفع بـ6 فرق إطفاء لإخماد حريق ناتج عن صاروخ حزب الله

الأكثر قراءة

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

كارثة الـ pager تهز حزب الله: انفجارات غامضة تفتح باب التساؤل حول أكبر اختراق أمني

تفاصيل ما جرى، هكذا نفذ الموساد عملية تفجير الـ pager في لبنان (فيديو)

مصرع سيدتين وإصابة 5 آخريات من جنسيات عربية بحريق شقة سكنية فى إمبابة

ads

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، ارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، والبرتقال يرتفع جنيهين

المزيد

انفوجراف

قبل موقعة سان سيرو.. أرقام محمد صلاح أمام ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مقدمات تحريم الخمر، تفسير الشعراوي للآية 67 من سورة النحل (فيديو)

شباب حول الرسول، سعيد بن زيد "بشره النبي بالجنة وضرب بسهمه في بدر"

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية