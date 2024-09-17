إصابة السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني بانفجار جهاز اتصال بيجر

أفادت وسائل إعلام دولية، بإصابة السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي بيجر، وقع اليوم الثلاثاء.

إصابة السفير الإيراني فى لبنان بانفجار جهاز اتصالات

ووفق وكالة "رويترز"، اليوم، أن السفير الإيرانى فى لبنان، مجتبى أماني، أصيب بانفجار جهاز بيجر، ضمن الاختراق الذي نفذته إسرائيل لأجهزة الاتصالات التى يستخدمها عناصر حزب الله.

وقالت مصادر أمنية وشهود، إن المئات من أعضاء حزب الله في لبنان أصيبوا بصورة بالغة بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها في جنوب بيروت.

طالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager -برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.

آلية عمل جهاز الـ Pager فى استقبال الرسائل النصية



الـ Pager هو جهاز إلكتروني صغير يستخدم لاستقبال الرسائل النصية أو الإشعارات من دون ربط بالإنترنت، كان يُستخدم بشكل شائع في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة كوسيلة تواصل أساسية قبل أن تصبح الهواتف المحمولة متاحة على نطاق واسع.