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رياضة

صور جديدة لدرع الدوري الممتاز

درع الدوري المصري
درع الدوري المصري الممتاز، فيتو

الدوري الممتاز، نشرت الشركة الراعية لرابطة الأندية المصرية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز، عبر حسابها حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا جديدة لدرع الدوري الجديد.

صور جديدة لدرع الدوري الممتاز

ونشر حساب الشركة الراعية مجموعة صورا جديدة للدرع الجديد للدوري الممتاز، وعلق عليها “ درع يُلهم العظمة.. درع دوري نايل الجديد مزين بتفاصيل دقيقة تعكس عظمة تاريخ الكرة المصرية ” 

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني غدا السبت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

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