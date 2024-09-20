شاهد، التصميم الجديد لدرع الدوري قبل تسليمه للأهلي غدا

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لدرع الدوري الجديد المنتظر أن يتسلمه الأهلي غدا بطل المسابقة المحلية، وذلك عقب انتهاء مباراة جورماهيا الكيني فى إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها غدا السبت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.