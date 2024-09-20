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رياضة

تعادل سلبي بين الزمالك والشرطة الكيني بعد 15 دقيقة في الكونفدرالية

الزمالك والشرطة الكيني،
الزمالك والشرطة الكيني، فيتو

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني، في المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

تشكيل الزمالك ضد الشرطة الكيني

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل الشرطة الكيني أمام الزمالك

حراسة المرمى: ماتاسي باتريك.

خط الدفاع: عبود عمر خميس – محمد موسى مايكو-  ديفيد أوشينجي – رشيد توها.

خط الوسط: مارفن نابوير -  فرانسيس كاتيها نيامبورا –  ألفن مانجيني - بركا بادي.

خط الهجوم:  جيسي جاكسون ويري – ألفريد ليكيو.

 

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