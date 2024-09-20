النصر السعودي يطلق قناته التليفزيونية بالتعاون مع مؤسسة عالمية

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، عن إطلاق قناة تلفزيونية خاصة بالنادي، باسم (Nassr TV)، والتي تعد الأولى من نوعها في الدوري السعودي.

مؤسسة عالمية تتعاون مع النصر بشأن قناته التليفزيونية

وأصدر نادي النصر، بيانًا رسميًا قال فيه إن القناة التليفزيونية التي ستبث، ستُطلق بالتعاون مع شركة (DAZN group) العالمية.

وأوضح النصر في بيانه: "هناك اتفاقية إستراتيجية تشمل إطلاق قناة Nassr TV الأولى من نوعها في الدوري السعودي، إضافة لظهور شعار DAZN على قمصان الفريق للمباريات والتدريبات".

واختتم: "ملتزمون بتقديم تجربة استثنائية لجماهيرنا".

يذكر أن النصر سيحل ضيفًا على الاتفاق في الجولة الرابعة من عمر الدوري السعودي للمحترفين بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة.

ويخوض النصر أول مواجهة تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي الذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

ويبحث النصر عن عودة الانتصارات بعد التعادل في آخر لقاءين ضد الأهلي في الدوري السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة بهدف لكل منهما.