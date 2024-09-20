الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر السعودي يطلق قناته التليفزيونية بالتعاون مع مؤسسة عالمية

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

 أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، عن إطلاق قناة تلفزيونية خاصة بالنادي، باسم (Nassr TV)، والتي تعد الأولى من نوعها في الدوري السعودي.

 

مؤسسة عالمية تتعاون مع النصر بشأن قناته التليفزيونية

 وأصدر نادي النصر، بيانًا رسميًا قال فيه إن القناة التليفزيونية التي ستبث، ستُطلق بالتعاون مع شركة (DAZN group) العالمية.

وأوضح النصر في بيانه: "هناك اتفاقية إستراتيجية تشمل إطلاق قناة Nassr TV الأولى من نوعها في الدوري السعودي، إضافة لظهور شعار DAZN على قمصان الفريق للمباريات والتدريبات".

واختتم: "ملتزمون بتقديم تجربة استثنائية لجماهيرنا".

يذكر أن النصر سيحل ضيفًا على الاتفاق في الجولة الرابعة من عمر الدوري السعودي للمحترفين بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة.

ويخوض النصر أول مواجهة تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي الذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

ويبحث النصر عن عودة الانتصارات بعد التعادل في آخر لقاءين ضد الأهلي في الدوري السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة بهدف لكل منهما.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدوري السعودي نادي النصر نادي النصر السعودي النصر السعودي

مواد متعلقة

بيولي يعلق على توليه قيادة النصر السعودي ويرد على مخاوف الجماهير 

النصر السعودي يعلن رسميا تعيين ستيفانو بيولي مديرا فنيا

رونالدو يوجه رسالة إلى كاسترو بعد إقالته من تدريب النصر

الأكثر قراءة

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

استهدفه الاحتلال في غارة على لبنان، من هو إبراهيم عقيل المتهم بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت؟

بيرسي تاو يصدم كولر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

صلاح التيجاني خلال التحقيقات: خديجة تنتقم مني بسبب رفض ابني الزواج منها

نجم الإسماعيلي يظهر بـ تيشيرت يحمل صورة إيهاب جلال

السيناريوهات المتوقعة لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

صلاح عبدالله: أتمنى رصد الحالات المشابهة لأحمد عزمي وتقديمها للمخرجين

الانتخابات الأمريكية، خطأ فادح من كامالا هاريس خلال مقابلتها مع أوبرا (فيديو)

منوعات

المزيد

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 7 أشهر من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان نقطة تحول تاريخية للبشرية جمعاء

من هم الزبانية، وما علاقتهم بأبي جهل؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية