الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإسماعيلي يخوض أول مران له استعدادا للموسم الجديد بقمصان عليها صورة إيهاب جلال

الإسماعيلي،فيتو
الإسماعيلي،فيتو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اليوم الجمعة مرانه الأول في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد  بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضى.

وأدى لاعبو النادي الإسماعيلي مرانهم الأول بقمصان تحمل صور الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق الذي وافته المنية خلال الفترة الماضية. 

 

وعلي صعيد متصل ظهر مروان حمدي لاعب نادي الإسماعيلي بـ تيشيرت يحمل صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض. 

ونشر مروان حمدي صوره له عبر ستوري علي حسابه الشخصي علي إنستجرام وهو يرتدي زي النادي الإسماعيلي الذي يحمل صورة إيهاب جلال. 

 

الإسماعيلي يعلن تشكيل لجنة لاختيار جهاز فني جديد

وأعلن النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت. 

وتتكون اللجنة الفنية برئاسة علي أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفي وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة.


يأتي ذلك بعد فشل مفاوضات الإسماعيلى مع حلمى طولان لقيادة الدراويش في الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وتراجع نادي الإسماعيلي عن الاتفاق مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة بشأن توليه القيادة الفنية للدراويش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلي إيهاب جلال مروان حمدى نصر أبو الحسن حلمي طولان

مواد متعلقة

نجم الإسماعيلي يظهر بـ تيشيرت يحمل صورة إيهاب جلال

حلمي طولان يكشف كواليس فشل توليه قيادة الإسماعيلي

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

نصائح الهلال الأحمر للطلاب أثناء العام الدراسي الجديد (انفوجراف)

مفاجأة عن البيجر، السفير الإيراني في لبنان يدلي بتصريحات جديدة حول ليلة التفجيرات

صور جديدة لدرع الدوري الممتاز

النيابة تحقق في اتهام محمد رمضان وابنه بالاعتداء علي طفل جارتهما بأكتوبر

وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

ads

منوعات

المزيد

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 20 -9-2024

أسعار العدس في الأسواق مساء اليوم الجمعة 20-9-2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية