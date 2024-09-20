نجم الإسماعيلي يظهر بـ تيشيرت يحمل صورة إيهاب جلال

ظهر مروان حمدي لاعب نادي الإسماعيلي بـ تيشيرت يحمل صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

ونشر مروان حمدي صوره له عبر ستوري علي حسابه الشخصي علي إنستجرام وهو يرتدي زي النادي الإسماعيلي الذي يحمل صورة إيهاب جلال.

ويبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فترة الإعداد للموسم الجديد بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضى.

الإسماعيلي يعلن تشكيل لجنة لاختيار جهاز فني جديد

وأعلن النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت.

وتتكون اللجنة الفنية برئاسة علي أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفي وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة.



يأتي ذلك بعد فشل مفاوضات الإسماعيلى مع حلمى طولان لقيادة الدراويش في الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وتراجع نادي الإسماعيلي عن الاتفاق مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة بشأن توليه القيادة الفنية للدراويش.