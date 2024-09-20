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رياضة

قرار جديد من الإسماعيلي بشأن خليفة الراحل إيهاب جلال

الراحل إيهاب جلال،
الراحل إيهاب جلال، فيتو

أعلن النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت. 

وتتكون اللجنة الفنية برئاسة علي أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفي وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المرحلة المقبلة.


يأتي ذلك بعد فشل مفاوضات الإسماعيلى مع حلمى طولان لقيادة الدراويش في الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وتراجع نادي الإسماعيلي عن الاتفاق مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة بشأن توليه القيادة الفنية للدروايش.

ويبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فترة الإعداد للموسم الجديد  بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضى.

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النادى الإسماعيلى الاسماعيلي نصر أبو الحسن على أبو جريشة محمود جابر إيهاب جلال حلمي طولان

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