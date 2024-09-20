لحظة وصول فهد المولد إلى الرياض لاستكمال علاجه (فيديو)

فهد المولد ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، مقطع فيديو للحظة وصول فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب إلى الرياض، وذلك عبر طائرة الإخلاء الطبي التي نقلته من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهر الفيديو لحظات استعداد المسعفين لنقل فهد المولد من طائرة الإخلاء الطبي إلى سيارة الإسعاف، والتي نقلته بعد ذلك إلى مستشفى الحرس الوطني والتي سيستكمل اللاعب علاجه فيها.

وكان اللاعب فهد المولد قد تعرض لإصابات بالغة نتيجة سقوطه من شرفة منزله بمدينة دبي قبل أيام.

عاجل:



لحظة وصول فهد المولد عبر اخلاء طبي لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بـ وزارة الحرس الوطني. pic.twitter.com/Yue2TQFvJv — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 20, 2024

بيان نادي الشباب السعودي

وكان نادي الشباب السعودي، قد كشف طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق فهد المولد، خلال الحادث الذي تعرض له في منزله.



وقال بيان نادي الشباب السعودي: "إشارة إلى العارض الصحي الذي تعرض له الكابتن فهد المولد، فإننا نود الإيضاح بأن اللاعب قد تعرض صباح الخميس، 12 سبتمبر 2024 لحادث سقوط في منزله الخاص بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأضاف: "ونقل لأحد المستشفيات حيث يتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة، بمتابعة خاصة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم والسفارة السعودية في أبوظبي والقنصلية العامة.

وأكد هناك فريق طبي كامل من الإمارات والسعودية يتابع حالة اللاعب الذي مازال فاقدا للوعي ويعاني من عدة كسور جعلته يرقد حتى الآن بالعناية المركزة.

وأضاف: "ونقل لأحد المستشفيات حيث يتلقى حاليًّا الرعاية الطبية اللازمة، بمتابعة خاصة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم والسفارة السعودية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي وإدارة النادي".



وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن حالة المهاجم المخضرم فهد المولد الصحية مستقرة، بعد نقله إلى المستشفى.

وشارك المولد مع المنتخب السعودي في مباراتي إندونيسيا والصين في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وحصل المولد على إجازة قصيرة بعد نهاية فترة التوقف الدولي، سافر خلالها إلى دبي.