قبل ساعات من بدء الدراسة، وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدارس كفر الدوار (صور)

استقبل يوسف الديب _ وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة خالد عبد الحكيم _ رئيس الادارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي يزور محافظة البحيرة اليوم لتفقد ومتابعة عدد من مدارس ادارة مركز كفر الدوار التعليمية للوقوف على مدى جاهزيتها وإتمام استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأجرى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية جولة ميدانية على عدد من مدارس ادارة مركز كفر الدوار التعليمية بدأها بتفقد مدرسة الستين للتعليم الاساسى وتابعوا تجهيزات الفصول والانتهاء من أعمال الطلاء وصيانة دورات المياه كما تابعا تجهيز جداول الحصص الدراسية لجميع المواد الدراسية والاطمئنان على كثافة الطلاب داخل الفصول من خلال الكشوف المعدة وخطة المدرسة فى تخفيض الكثافة واستغلال الفراغات المتاحة

وكيل تعليم البحيرة يتفقدا عددا من مدارس كفر الدوار، فيتو

وكيل تعليم البحيرة يتفقدا عددا من مدارس كفر الدوار، فيتو

ثم تفقدا كل من مدرسة كوم الطرفاية الاعدادية والابتدائية وتم التأكيد على ضرورة الالتزام مع اول ايام الدراسة بنظافة المدرسة والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم وأداء التلاميذ وهيئة التدريس للنشيد الوطنى أثناء طابور الصباح وغلق أبواب المدرسة عقب الانتهاء من طابور الصباح وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى وانضباط الاشراف وتم استعراض خطة المدرسة حول انهاء كافة التجهيزات لاستقبال التلاميذ من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات وازالة الاشغالات والمرافق من المناطق المحيطة بالمدرسة والطرق المؤدية إليها وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية

ثم تابعا جولتهما الميدانية على مدارس الإدارة لمتابعة جاهزيتها بتفقد مدرستى الشهيد ابراهيم المبارك ابراهيم الابتدائية ومدرسة صيرة الإعدادية المشتركة وأقسام المدرستين واطمانا على جاهزيتهما والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة بهما لاستقبال العام الدراسي الجديد من تجهيزات الفصول الدراسية وتوفير جميع الوسائل التعليمية بالاضافة الى تفقد أعمال الصيانة البسيطة التى تم اجراؤها والانتهاء منها والتى شملت تحسين البنية التحتية وتطوير دورات المياه بهما وكذا خطة تخفيض كثافة الفصول الدراسية التى تم اقرارها ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

واكد وكيل الوزارة على ان مديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية بالبحيرة قامت باتخاذ العديد من الاجراءات والاستعداد المكثفة من حيث جاهزية المدارس واتخاذ تدابير تقليل كثافة الفصول الى جانب التاكيد على انضباط المعلمين والعاملين ورفع مستوى النظافة العامة داخل الفصول ودورات المياه والفنية ورفع الاشغالات من محيط المدارس والانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة والعاجلة مع الالتزام بالمعايير ومراجعة المواصفات والحرص على توافر أعلى معدلات وسائل الأمن والسلامة

وكيل تعليم البحيرة يتفقدا عددا من مدارس كفر الدوار، فيتو

وكيل تعليم البحيرة يتفقدا عددا من مدارس كفر الدوار، فيتو

مشيرا إلى انه تم الالتزام بالتعليمات الوزارية بشان تقليل الكثافة وتوزيع انصبة المعلمين بالمواد الدراسية المختلفة والانتهاء من قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل واعداد الجداول المدرسية كما تم التأكيد على ضرورة إتقان المعلمين الجدد والتزامهم بتلقى التدريبات العملية فى التخصصات المختلفة لإثبات كفائتهم

وفى نهاية الزيارة تم التشديد على ضرورة ظهور المدارس بابهى صورة خلال أيام الدراسة والالتزام بتوفير المناخ الأمن والصحى لأبنائنا الطلاب والعمل على تحقيق عام دراسي منضبط فى ضوء القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لهذا الشان بما يضمن حسن سير وانتظام العملية التعليمية



ويأتي ذلك في إطار متابعة الإستعدادات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد المقرر انطلاقة اعتبارا من صباح الغد السبت ٢١ / ٩ والوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب



