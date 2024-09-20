الجمعة 20 سبتمبر 2024
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محافظات

سكرتير عام البحيرة يتابع تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية في 4 مراكز

تفقد المركز التكنولوجي
تفقد المركز التكنولوجي بالبحيرة

قام  اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة بالبحيرة، يرافقه كامل غطاس السكرتير المساعد للمحافظة بتفقد المركز التكنولوجي برشيد لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، في ضوء توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،  بالمتابعة المستمرة لإستقبال طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات والعمل على تيسير الاجراءات للمواطنين.

جولة للوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز بكل مركز تكنولوجى 

كما تابع السكرتير العام للمحافظة بالبحيرة، جولته بزيارة المراكز التكنولوجية بادكو، والمحمودية، ودمنهور  بمحافظة البحيرة للوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز بكل مركز.

التأكد من سير العمل في ملفات التصالح والتقنين لتيسير الإجراءات

استمرت جولة السكرتير العام للمحافظة بالبحيرة، للتأكد من سير العمل في ملفات التصالح والتقنين لتيسير الإجراءات علي المواطنين، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
 

 

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