الجمعة 20 سبتمبر 2024
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وكيل زراعة البحيرة يحيل 18 قيادة بالجمعيات الزراعية للتحقيق

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، فيتو

 أصدر الدكتور حسنى عطيه عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة قرارا بإحالة عدد 18 قيادة بالإدارات الزراعية للتحقيق، وهم عبارة عن عدد 12 مدير جمعية زراعية، وعدد 4 أمين مخازن، وعدد 1 مسئول تابلت، وعدد 1 مسئول سجل الحضور والانصراف، وذلك لعدم انضباطهم فى العمل.

بالإضافة إلى شكاوى المزارعين من عدم حصولهم على مقرراتهم السمادية طبقا للتعليمات، وعدم إدراج محاصيل زراعية فى الحصر الصيفى، وعدم التعاون مع المواطنين فى تلك الجمعيات، ووجود بعض المخالفات فى سجلات الأسمدة و2 خدمات والدورة المستندية للخازنة.

 

زراعة البحيرة تنظم عدة دورات إرشادية 

وفي إطار آخر، عقدت المديرية خلال الأيام الماضية دورة  إرشادية خاصة بالمكافحة المتكاملة للآفات وخاصة آفة دودة الحشد الخريفية على محصول الذرة للعروة النيلى بجمعية بسنتواى بالإدارة الزراعية بأبو حمص، بحضور المهندس احمد عبد الواحد مدير الإدارة الحقلية بالوزارة.


تأثير دودة الحشد الخريفية على المحاصيل 

وقال مدير الإدارة الحقلية بالوزارة،أن  محصول الذرة يأتى على رأس المحاصيل الأكثر تأثرا بدودة الحشد الخريفية التى تعد الآفة الأخطر، وتأثيرها يصل لمحاصيل الذرة والأرز وقصب السكر وبنجر السكر والكرنب وفول الصويا والبرسيم والقطن والطماطم والبطاطس، وإن البلاد تتعرض لموجات حرارية عالية ومتتالية، وهذا الأمر له تأثير سلبى على المحاصيل الزراعية.
 

كما يتم توجيه نصائح للمزراعين من خلال الحملات بهدف مقاومة آفة محصول الذرة منذ بداية الزراعة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة أصدرت قائمة بالـ9 مبيدات المثلى فى مقاومة آفة محصول الذرة، منوهين عن ضرورة شرائها من أماكن أو مصادر موثوق بها حتى يكون لها تأثير إيجابى ويقاوم تلك الدودة من رشة واحدة، موضحا أن المقاومة المبكرة فى العمر الصغير للنبات هى الفعالة، وأنه تم التغلب على معظم تلك الآفات.
 

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