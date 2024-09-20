محافظ الدقهلية يكشف حقيقة الهبوط الأرضي في شرق المنصورة

كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حقيقة حدوث انهيار أرضي بشارع المضرب بنطاق حي شرق المنصورة، تبين وجود شروخ بالطبقة الاسفلتية بشارع المضرب وليس هبوطا أرضيا.

وكلف محافظ الدقهلية مساء أمس الخميس محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة بسرعة التوجه إلى شارع المضرب الموازي لشارع الأتوبيس الجديد رفقة لجنة هندسية متخصصة لمعاينة الشروخ التي حدثت بالطبقه الاسفلتية بالشارع من ناحية ترعة المنصوريه للوقوف علي الأسباب وهل توجد خطورة من عدمه علي العقارات المحيطة.

تبين وجود شروخ بالطبقة الاسفلتية بشارع المضرب وليس هبوط أرضي

علي الفور انتقل " رئيس حي شرق المنصورة" الي الموقع المشار إليه حيث تبين وجود شروخ بالطبقة الاسفلتيه بسبب قيام أحد المواطنين بأعمال إنشاء أساسات لمشروع سكني يقع علي شارع المضرب وشارع الاتوبيس الجديد من ناحية ترعة المنصورية

وحدثت تصدعات بالاسفلت وميل للسور المحيط بموقع العمل وميل في بعض أعمدة الكهرباء نتيجة سحب المياه الجوفية من الموقع أثناء تنفيذ الأعمال.

اللجنة الهندسية التابعة للحي بالدخول الي الموقع ومتابعه الأعمال

وقامت اللجنة الهندسية التابعة للحي بمتابعه الأعمال حيث تبين تنفيذ خوازيق سند بطول الموقع المطل علي الشارع ومربوطة بشدادات وتم تنفيذ الخوازيق الميكانيكية وتم الانتهاء من صب الخرسانه العاديه بكل الكمية المطلوبة لتأمين الموقع.

كما قامت اللجنة الهندسية المختصه بمعاينة المنازل المقابلة للموقع للتأكد من وجود اضرار او أي خطورة علي المنازل وتم التأكد من عدم وجود أي أضرار أو خطوره بالمنازل، وتم إلزام مالك المشروع بإعادة رد الشئ لأصله ورصف المنطقة المتضررة بالشارع فور الانتهاء من أعمال تنفيذ الأساسات.

استدعاء المعدات والعمال وإزالة مواطن الخطورة

وعلي الفور قام " رئيس حي شرق " باستدعاء المعدات والعمال وإزالة موطن الخطوره بالموقع وهدم السور المائل والتنسيق مع شركة الكهرباء والاستعانة بفنيين ومهندسي الشركه وإعادة تركيب الأعمدة المائلة، بالإضافة إلي اغلاق شارع المضرب امام الموقع لمنع مرور السيارات لتقليل الاحمال علي التربه لحين الانتهاء من أعمال الأساسات والحوائط السانده حيث تم التنبيه مشددًا علي مالك المشروع والشركه المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال في اقرب وقت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمه.

الأمور مستقره وتحت السيطره ولا توجد أي خطوره علي منازلهم

ويطمئن محافظ الدقهلية المواطنين المقيمين بالمنازل المقابله والمحيطه بالموقع بأن الأمور مستقره وتحت السيطره ولا توجد أي خطوره علي منازلهم وهناك متابعة دقيقه من فريق هندسي متخصص من الحي يوميًا للموقع.

الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

عدم الانسياق وراء اي اشاعات

وتهيب محافظة الدقهليه بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات او تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا باول وعرضها.

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