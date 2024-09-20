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اقتصاد

المشاط تبحث مع "سي آي كابيتال" جذب الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

جانب من لقاء الدكتورة
جانب من لقاء الدكتورة رانيا المشاط، فيتو

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمود عطالله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة سي آي كابيتال، وفهد الطرزي، العضو المنتدب- رئيس الأسواق الإقليمية بالشركة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة ودفع الجهود لجذب قاعدة مستثمرين من مختلف دول المنطقة.

جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص لدعم جهود النمو الشامل والمستدام، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

تشجيع السياسات الدافعة للتنمية الاقتصادية

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع السياسات الدافعة للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص.

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ومن جانبه عبر محمود عطا الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة سي آي كابيتال، عن اعتزازه بهذا اللقاء، مشيرًا إلى استراتيجية شركة سي آي كابيتال للتوسع في أسواق مجلس التعاون الخليجي وإطلاق الحلول المالية المختلف لعملاء تلك الأسواق.

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