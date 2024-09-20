5 تعليمات من الصحة لتجنب الإصابة بالنزلات المعوية

وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح لتقليل خطر الإصابة بالنزلات المعوية من خلال اتباع الإجراءات الصحية السليمة.

وتشمل تلك النصائح الآتي:

١- غسل اليدين بشكل متكرِّر، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناوُل الطعام.

٢- شرب المياه الآمنة من المصادر غير الملوثة.

٤- تناوَلْ الطعام المطبوخ والساخن تماما وتجنب طعام الباعة المتجولين.

٥- غسل الفواكه والخضراوات جيدا قبل تناولها.

كانت وزارة الصحة كشفت عن حقيقة وجود إصابات بنزلات معوية لعدد من الأهالى بمحافظة أسوان.

رصد حالات مصابة بإسهال وغثيان وقيء

وقالت وزارة الصحة إنه في ضوء ما تم رصده من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية (إسهال- غثيان - قيء) على مستشفيات محافظة أسوان، فقد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإرسال فريق مركزي من قطاع الطب الوقائي إلى المحافظة، وتشير الدلائل الأولية التي رصدها الفريق إلى الحقائق التالية:

- بمراجعة سجلات المستشفيات التي ترددت عليها الحالات المرضية (المسلة، الصداقة، أسوان الجامعي، دارو المركزي) تلاحظ أنه حتى مساء يوم 18 /9/ 2024 تردد عدد من المرضى على المستشفيات مصابة بأعراض نزلات معوية (إسهال- غثيان -قيء)، وتم حجز (63) منهم في المستشفيات، ولم تستدع حالة بقية المرضى الصحية الحجز بالمستشفيات وتم إعطاؤهم العلاج المناسب والتوصية الطبية باستكمال العلاج بالمنزل.

- تم خروج (16) حالة بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا تزال بقية الحالات تتلقى العلاج بالمستشفيات.

- لا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات، حيث إن غالبية الحالات من منطقتي أبو الريش بحري ودراو ولكل منهما محطة مياه منفصلة.

- أثبت فحص عينات طرد المحطة الأولى (بحري) مطابقتها للمواصفات القياسية في العينة التي تم سحبها حاليا خلال آخر ثلاثة أشهر، وأثبت فحص الثانية عدم وجود أي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي.

- يواصل الفريق المركزي التابع لوزارة الصحة اتخاذ الإجراءات المعملية اللازمة وتفعيل منظومة الترصد والمتابعة من خلال إجهزة الوزارة المعنية وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لجميع الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المتخصص فور الانتهاء منها .

