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وزير التربية والتعليم يتفقد 10 مدارس بسوهاج غدا

الدكتور محمد عبداللطيف
الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

يزور الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غدا السبت محافظة سوهاج في اول يوم دراسي للعام الجديد 2024 /2025م، لتفقد 10 مدارس فى مدينتى سوهاج وأخميم، للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمحافظة سوهاج، ويرافقه فى الزيارة الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج  والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وزير التربية والتعليم فى أول يوم دراسى يتفقد 10 مدارس بسوهاج 

ويتفقد الوزير مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بحي غرب سوهاج، ومدرسة اللواء نبيل فراج الابتدائية بحي غرب سوهاج، ومدرسة باحثة البادية الابتدائية بحي شرق سوهاج، ومدرسة الإعدادية حديثة بنات بحي شرق سوهاج، ومدرسة ناصر الابتدائية الجديدة بمدينة ناصر.
 

وبعد ذلك يتوجه إلى مدينة أخميم لزيارة مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية الجديدة باخميم ومدرسة الفتح الابتدائية، ومدرسة قدري المشنب الثانوية بنات باخميم ومدرسة أخميم الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة أخميم الإعدادية القديمة بنين.

٥٥٠ مدرسة تعمل بنظام الفترتين بمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بسوهاج 

وتشهد محافظة سوهاج غدا السبت انطلاقا جزئيا للعام الدراسي الجديد بعدد ٥٥٠ مدرسة تعمل بنظام الفترتين بمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة، على أن تنطلق الدراسة بمختلف مدارس المحافظة فى اليوم التالى الأحد.

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على جاهزية جميع مدارس المحافظة البالغ عددها ٣١٥٧ مدرسة موزعة على مختلف المراحل التعليمية لاستقبال وما يقرب من مليون و٣٤٧ ألف و٢٤٠ طالبا وطالبة، حيث تم التشديد على جميع المدارس على ضرورة تطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل كثافة الفصول مشيرا إلى وصول جميع الكتب الدراسية التى تم توزيعها على المدارس لتسليمها للطلاب مع بدايه العام الدراسي.

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