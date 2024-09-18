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مستشفى سوهاج الجامعي يجري 8 عمليات جراحية نادرة لمرضى أطفال المسالك

مستشفي سوهاج تجري
مستشفي سوهاج تجري ٨عمليات جراحية نادرة لمرضي أطفال المسالك

أجرى مستشفى سوهاج الجامعي ٨ عمليات جراحية علي هامش فعاليات ورشة العمل الدولية لإجراء الجراحات التجميلية المتقدمة لمرضي أطفال المسالك البولية، والتي أجراها البروفيسور ماكس سيرفليني رئيس قسم المسالك البولية بجامعة مانشستر البريطانية والدكتور محمد عمر أستاذ مساعد جراحة عظام الأطفال بجامعة سوهاج والاستشاري بمستشفيات مانشستر.

مستشفي سوهاج الجامعي يجري ٨ عمليات جراحية  نادرة لمرضي أطفال المسالك مع جامعة البريطانية 

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان الجراحات التجميلية المتقدمه لمرضي أطفال المسالك البولية تعتبر من الحالات شديدة الندرة، وشديدة التعقيد وتحتاج الي جراحه دقيقة جدًا وذات مهارة خاصة وتخصص دقيق ودراية بالتفاصيل التشريحية والاكلينيكية للحاله، مؤكدًا حرص الجامعة علي الإستعانة بالخبرات المتميزة من الجراحين من مختلف دول العالم، ونقل هذه الخبرات إلى شباب الأطباء، وتدريبهم على الجراحات الصعبة والمعقدة بدقة وكفاءة فائقة، لتقديم أفضل خدمة المرضى.

وأشار الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري الي انه تم مناظرة العديد من الحالات التي تعاني من تشوهات متقدمة بالجهاز البولي علي مدار أربعة ايام، ومنها بعض الحالات التي سبق علاجها داخل وخارج المحافظة ولم تنجح، حيث قام الخبير الأجنبي بإجراء التدخل الجراحي لعدد ‫٨ حالات تتراوح أعمارهم من ٩ شهور حتي ١٦ سنه.

وقال الدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب البشري انه يتم إجراء عملتين جراحيتين  باليوم، حيث  تستغرق الحالة الواحدة حوالي خمس ساعات. بالمستشفي الجامعي وذلك بدءًا من  الساعه الثامنه والنصف صباحًا حتي الساعه السادسه مساءًا.

‏واوضح الدكتور حازم المغازي منسق الورشه ان معدل نجاح هذه العمليات علي مستوي العالم منخفض للغايه، الا ان نسبه النجاح بقسم المسالك البولية بجامعة مانشستر البريطانية والي يرأسه دكتور ماكس مرتفعه نظرًا لخبرتهم العاليه بهذه النوعية من العمليات علي مدار اكثر من ٢٠ عامًا، مشيرًا الي ان الورشه شارك بها العديد من الاطباء بالقسم بهدف توفير فرصة للتدريب على أحدث التقنيات الطبية والجراحية المستخدمة فى جراحة المسالك البولية.

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