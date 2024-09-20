الجمعة 20 سبتمبر 2024
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وزير التربية والتعليم يصل أسيوط لتفقد عدد من المدارس (صور)

محافظ أسيوط ووزير
محافظ أسيوط ووزير التعليم

استقبل اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مستهل زيارته لمحافظة أسيوط لتفقد عدد من المدارس لمتابعة جاهزيتها للعام الدراسي الجديد 2024 /2025.

وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق لدى الوصول لمقر ديوان عام المحافظة، المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة ومحمد محمود وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة وإسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة وإبراهيم الدسوقي مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصل أسيوط 


وأعرب الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بزيارة محافظة أسيوط، مقدما الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مثمنًا جهوده في دعم العملية التعليمية ومروره الدوري على المدارس لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد مؤكدًا حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

 

 

ومن جهته، رحب اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة، مشيدًا بجهود الدكتور محمد عبداللطيف في العملية التعليمية، وتقديم الدعم اللازم لتطويرها وتحسين جودتها، متمنيًا للوزير التوفيق في النهوض بالعملية التعليمية ومواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير التعليم، مؤكدًا استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون والتنسيق مع الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية في أسيوط.

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ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، لاستعراض الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2024/ 2025 وشهد اللقاء إهداء محافظ أسيوط المصحف الشريف لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني تقديرًا لدوره البارز في النهوض بالعملية التعليمية.

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