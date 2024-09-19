الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدا الجمعة 20-9-2024 في محافظة الفيوم

هرم هوارة بالفيوم،
هرم هوارة بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة  40 درجة نهارا، 25 درجة ليلا.

الرطوبة والإحساس بدرجات الحرارة

وعرفت هيئة الأرصاد الجوية الرطوبة بأنها كمية بخار الماء الموجودة في الهواء  وتختلف رطوبة الهواء حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، فكلما كان الهواء أكثر دفئا زادت كمية بخار الماء الذي يحمله.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، المعني السابق بأنه عندما يحتوي الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت ضغط ودرجة حرارة معينة، وتكثر الرطوبة في المدن الساحلية وخاصة فى فصل الصيف، لوجود مصطلحات مائية كبيرة قابلة التبخر بفعل حرارة الشمس،  ومع ارتفاع الرطوبة بالنهار تشعر بارتفاع درجة الحرارة  أعلى مما هي عليه

ويصاب الإنسان بالتعرق ويحدث صعوبة فى تبخر العرق من على جسم الإنسان بسبب تشبع الهواء بالرطوبة ما يجعل الإنسان يشعر بارتفاع درجة الحرارة وإرهاق الجسم.

تأثير الرطوبة علي أجهزة جسم الإنسان

وتأثير الرطوبة على الحرارة يختلف عما نشعر به، حيث تعمل نسبة الرطوبة على  انخفاض درجة الحرارة السطحية  في الصيف وتعمل على تدفئة الجو فى فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى أن الحرارة النوعية للماء كبيرة فالماء يسخن ببطء ويبرد ببطء

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري  39 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  32 درجة مئوية

جنوب سيناء  40 درجة مئوية

شمال الصعيد  40 درجة مئوية

جنوب الصعيد  43 درجة مئوية

بمشاركة المجتمع المدني والأوقاف والقومي للسكان والمرأة، محافظ الفيوم يتابع مبادرة "بداية" (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 19- 9 -2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الطقس ارتفاع الرطوبة الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس غدا الجمعة القاهرة الكبري المجتمع المدنى و انخفاض درجة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجة الحراره غدا درجة الحرارة غدا في القاهرة طقس شديد الحرارة

مواد متعلقة

بمشاركة المجتمع المدني والأوقاف والقومي للسكان والمرأة، محافظ الفيوم يتابع مبادرة "بداية" (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 19- 9 -2024

حملة التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة تستهدف 70 ألفا و300 رأس في الفيوم

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

رونالدو مشيدا بإمكانات هذا اللاعب: سيكون الأفضل في العالم

بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة «التغني بالقرآن»

مفاجأة، جوميز غاضب من بنود عقد انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

مدبولي: حددنا من 4 إلى 5 مناطق سنطرحها للاستثمار على البحر الأحمر منها "رأس بناس"

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

ads

منوعات

المزيد

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل ذهاب الطلاب إلى المدرسة.. نصائح مهمة للأمهات عند تحضير اللانش بوكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار والسعادة

وزير الأوقاف: الفرح بميلاد الرسول من أعظم العبادات للتقرب إلى الله

ما أهمية الغيرة ومكانتها في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية