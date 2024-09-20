81 مدرسة تبدأ العام الدراسي الجديد بالفيوم غدا

قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتورة أماني قرني، إن عدد المدارس التي تبدأ العام الدراسي غدا السبت يبلغ 81 مدرسة بعد إضافة 8 مدارس بالتعليم الفني، تعمل يوم السبت لأول مرة.

وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن إجمالي المدارس في محافظة الفيوم، في جميع المراحل تبلغ 2253 مدرسة، وتبدأ المدارس المتبقية العام الدراسي الجديد بعد غد الأحد، بحسب خطة البداية التي قررتها وزارة التربية والتعليم للتغلب على تكدس اليوم الأول للدراسة.

الاستعدادات للعام الجديد

وكانت قد عقدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعا طارئا، لمتابعة استعدادات الإدارات التعليمية للعام الدراسي الجديد، حضر الاجتماع ريحاب عريق وكيل المديرية، ومديري عموم ديوان المديرية ومديري الإدارات التعليمية.

نقل تعليمات الوزير الإدارات التعليمية

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنها نقلت إلى مديري الإدارات التعليمية، تعليمات الوزير التي تلقاها مديرو المديريات في اجتماع الوزير يوم الثلاثاء، التي تسدد علي انضباط العملية التعليمية، من اليوم الأول للعام الدراسي، لتقديم خدمة تعليمية بجودة متميزة، في بيئة تعليمية ملائمة

تجهيز الفصول ومجموعات التقوية

ولفتت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الي أنها شددت على ضرورة تجهيز قوائم الفصول، ووضعها بلوحة الاعلانات داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وتوزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية قبل بداية العام الدراسى الجدي

ربط حضور الطلاب بدرجات أعمال السنة

كما شددت وكيل الوزارة، علي ضرورة أهمية حضور الطلاب إلى المدارس خاصة في مراحل النقل، وملاحظة نسب الغياب الحقيقية، والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها، وتنفيذ مجموعات التقوية، ودراسة القرار الخاص بها، ووضع آليات فى صالح المعلم وتفعيلها داخل المدرسة بآليات دقيقة لضمان تطبيقها بشكل فعال، والاستغلال الأفضل للمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيًا، واستفادة الطلاب من إمكانيات المدارس.

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