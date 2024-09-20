غارات إسرائيلية على مواقع في العديسة وكفر كلا جنوبي لبنان

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته مستهدفا منطقة المرج الشمالي في بلدة ميس الجبل وأطراف العديسة- كفركلا وبلدة الطيبة.

كما تعرضت بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، في وقت يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط من مرابضه في الجليل الغربي لأطراف بلدة علما الشعب بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والمسير في اجواء الجنوب، لا سيما فوق الساحل الممتد من المنصوري حتى سواحل صور جنوبا وشمالًا.

في حين نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم غارة مستهدفا بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

وأعلن حزب الله، أن عناصره استهدفت اليوم الجمعة، موقع المطلة بصاروخ موجّه وأصابته مباشرة.