الذهب يسجل قمة قياسية جديدة والشعبة تكشف السبب

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن صعود الذهب خلال تعاملات اليوم مرة أخرى في البورصات العالمية.

ووفقا للبيان المرسل من شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الجمعة والذي يرصد حركة المعدن الأصفر في البورصة.

شهد الذهب صباح اليوم قفزة جديدة وارتفع فوق حاجز ٢٦١٠ قبل أن يعاود الهبوط ليتأرجح ما بين ٢٦٠٧، ٢٦٠٩، وذلك بعد أن حافظ أمس على مستواه تحت مستوى ٢٦٠٠، حيث أغلق امس عند مستوى ٢٦٨٩، ليعود للارتفاع مع صباح اليوم الجمعة.



مما أدى لرفع سعر الذهب في السوق المحلي إلى 3530 للجرام عيار ٢١.



وتتابع شعبة الذهب تطورات السوق العالمي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة ٥٠ نقطة أساس، مع توقعات باستمرار الخفض حتى نهاية العام بقيمة ٥٠ نقطة أخرى على مراحل أثناء اجتماعات الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من ٢٠٢٤، مما دفع أسعار الذهب لمزيد من الارتفاع في خلال الأيام الماضية.