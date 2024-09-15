الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة بمركزي البداري ومنفلوط في أسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 16 حالة تعد على أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 للإزالات التي بدأت 31 أغسطس الماضي وتنتهي اليوم 20 سبتمبر الجاري لإزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 

إزالة 11 حالة تعد بمركز البداري


وأوضح المحافظ إن الإزالات التي تم تنفيذها تضمنت إزالة 11 حالة تعدي بمركز البداري منهم 4 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة لحماية النيل و7 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة لهيئة الطرق فضلًا عن إزالة 5 حالات تعدي بمركز منفلوط منهم حالتين تعدي بالمباني على أملاك دولة تابعة للري و3 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة للطرق. 

 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف رؤساء مركزي منفلوط والبداري ونوابهم ومسئولي الازالات ومدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وفي وجود قوة أمنية وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.

 

التصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص


وأكد أبوالنصر أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات.

إزالة 24 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بـ4 مراكز في أسيوط

إزالة 13 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن الموجة الـ 23 في أسيوط


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو وانتهت في 26 من نفس الشهر، تلاها المرحلة الثانية والتي تمت في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إزالة 16 حالة تعدي إزالة 16 حالة تعد أراضي الدولة أسيوط استرداد اراضي الدولة الأراضى الزراعية البداري الأراضي المملوكة للدولة الدكتور مصطفى مدبولي الدكتورة منال عوض اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الموجة 23 للازالات رقم منظومة الشكاوى الحكومية محاولة للبناء العشوائى محافظ أسيوط مركز البداري مركز منفلوط

مواد متعلقة

ضبط 353 ألف لتر سولار قبل تداولها في الأسواق بأسيوط

محافظ أسيوط يلتقي رئيس مجلس مدارس سنودس النيل الإنجيلي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف الشوارع بحي شرق (صور)

محافظ أسيوط يهدي التلاميذ الأيتام وأبناء أسر تكافل وكرامة 200 حقيبة مدرسية

فسحة مشؤومة لحديقة الحيوان، لحظة غرق طفلة وإنقاذ والدتها بأعجوبة في نيل أسيوط (فيديو)

محافظ أسيوط: رفع معدلات الأداء بملف التصالح فى مخالفات البناء

محافظ أسيوط يسلم 400 شنطة مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية بمركز البداري (صور)

إدخال خدمة علاج مرضى الذبذبة الأذينية بتقنية جديدة في مستشفى القلب الجامعي بأسيوط

الأكثر قراءة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

بعد استبعاد أشرف رشاد، أحمد عبد الجواد أمينا عاما لحزب مستقبل وطن

الأهلي يتقدم على جورماهيا بثنائية ربيعة وتاو في الشوط الأول (فيديو وصور)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

ads

منوعات

المزيد

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

موعد جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تشكيل لجنتين لكشف أسباب حادث قطاري الزقازيق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

تفسير حلم الكعبة في المنام وعلاقته بتحقيق الكثير من الأمنيات

هل كانت تُضرب الموسيقى والطبول للاحتفال بالمولد النبوي؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية