إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة بمركزي البداري ومنفلوط في أسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 16 حالة تعد على أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 للإزالات التي بدأت 31 أغسطس الماضي وتنتهي اليوم 20 سبتمبر الجاري لإزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

إزالة 11 حالة تعد بمركز البداري



وأوضح المحافظ إن الإزالات التي تم تنفيذها تضمنت إزالة 11 حالة تعدي بمركز البداري منهم 4 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة لحماية النيل و7 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة لهيئة الطرق فضلًا عن إزالة 5 حالات تعدي بمركز منفلوط منهم حالتين تعدي بالمباني على أملاك دولة تابعة للري و3 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة للطرق.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف رؤساء مركزي منفلوط والبداري ونوابهم ومسئولي الازالات ومدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وفي وجود قوة أمنية وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.

التصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص



وأكد أبوالنصر أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو وانتهت في 26 من نفس الشهر، تلاها المرحلة الثانية والتي تمت في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

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