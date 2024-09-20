الأمن يوضح حقيقة فيديو سحب شرطي لتراخيص سيارة بدون وجه حق بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق " تيك توك " زعم خلاله أحد الأشخاص بقيام أحد رجال الشرطة من قوة إدارة مرور القليوبية بسحب تراخيص سيارته دون وجه حق.



كانت أجهزة الأمن، قد تابعت تداول مقطع فيديو عبر تطبيق " تيك توك " زعم خلاله أحد الأشخاص بقيام أحد رجال الشرطة من قوة إدارة مرور القليوبية بسحب تراخيص سيارته " دون وجه حق ".



وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 سبتمبر استوقفت حملة مرورية بمحافظة القليوبية إحدى السيارات لارتكاب قائدها مخالفة إتلاف الملصق الإلكترونى لكونه ممزق وتم سحب رخصة التسيير الخاصة بالسيارة.

وعقب ذلك قام مالك السيارة بالانصراف دون استلام إيصال السحب ثم عاد مرة أخرى بعد قيامه بنزع الملصق التالف ووضع "ملصق آخر سليم ".

وكشفت التحقيقات، أن تصوير مقطع الفيديو يأتي كمحاولة لغل يد رجال الشرطة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم لادعائه الكاذب.