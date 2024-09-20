أنا أو زوال إسرائيل، ترامب يوجه تحذيرا للناخبين اليهود قبل الانتخابات الأمريكية

قال دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إنه إذا خسر انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل أمام مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، فإن المسؤولية ستقع جزئيا على الناخبين اليهود.

القمة الوطنية للمجلس الإسرائيلي الأمريكي

وأثناء حديثه أمام القمة الوطنية للمجلس الإسرائيلي الأمريكي في واشنطن، تحسر الرئيس السابق بسبب تراجع الأصوات المؤيدة له مقارنة مع هاريس بين اليهود الأمريكيين.

زوال إسرائيل من الوجود في غضون عامين

وأضاف أن من المرجح أن تزول إسرائيل من الوجود في غضون عامين إذا فازت هاريس في الانتخابات، وسيكون اليهود مسؤولين جزئيا عن هذه النتيجة لأنهم يميلون إلى التصويت للديمقراطيين.

وكان ترامب يشير لاستطلاع قال إنه أظهر أن هاريس حصلت على 60% من الأصوات بين اليهود الأمريكيين.

كما عبر عن استيائه من حصوله على أقل من 30 بالمئة من الأصوات بين اليهود الأمريكيين في انتخابات 2016 التي فاز بها، وانتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.

وأدلى ترامب بتعليقات مماثلة في قمة منفصلة بواشنطن في وقت سابق من أمس الخميس، وكانت مخصصة لمحاربة معاداة السامية في الولايات المتحدة.