انخفاض أسهم "ترامب ميديا" بعد رفع قيود بيع الشركة

سجل سعر سهم شركة ترامب ميديا، انخفاضًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الخميس، قبل ساعات فقط من توقعات بأن يتمكن الرئيس السابق دونالد ترامب من البدء في بيع حصته البالغة نحو 2 مليار دولار في منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيل.

انخفاض سهم شركة ترامب ميديا في بورصة ناسداك

وانخفض سهم شركة ترامب ميديا، التي يتم تداولها باسم DJT في بورصة ناسداك أكثر من 4% في تعاملات منتصف النهار.

يشار إلى أن دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري، يمتلك ما يقرب من 57% من أسهم شركة DJT القائمة.

وبلغت قيمة هذه الحصة بسعر صباح اليوم الخميس نحو 1.7 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف صافي ثروة ترامب المقدرة على الورق.