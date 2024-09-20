المعدن الأصفر يحقق مستويات قياسية مرتفعة.. الأونصة على أعتاب 2600 دولار.. والجنيه الذهب يقفز 400 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب المحلية نحو 55 جنيها على مدار اليومين الماضيين، ومع بدء دورة التيسير النقدي التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية وقيمها بخفض الفوائد الأمريكية بقيمة نصف في المئة الى 5% وما تبعته بنوك الخليج الأخرى من خفض الفوائد مثل بنك السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان والتي لجأت هي الأخرى إلى خفض الفوائد متبعة نفس منهج الفيدرالي الأمريكي.

وقفز سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه خلال يومين، حيث وصل إلى 28 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة داخل الأسواق.

وتسود حالة من التوقعات بزيادة أسعار المعدن الأصفر من البنوك العالمية ومن تجار الذهب بزيادة الأسعار الفترة المقبلة مع خفض الفوائد.

أسعار الذهب العالمية في البورصة

وتحرك الذهب بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة في تعاملات الجمعة المبكرة، واتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية وسط مؤشرات على تخفيضات أخرى تلوح في الأفق.

​​​​​​وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2593.79 دولار للأونصة (للأوقية) بحلول الساعة 5:39 بتوقيت جرينتش، وصعد بنحو 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2599.92 دولار يوم الأربعاء بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

كما توقع البنك خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية إضافية في عام 2026.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2618.70 دولار.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوتر الجيوسياسي إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.03 دولار للأونصة، بينما استقر البلاديوم عند 1080.25 دولار.

وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 986.95 دولار متراجعا بنحو 0.8بالمئة منذ بداية الأسبوع.

توقعات البنوك الاستثمارية العالمية

وتوقع بنك ANZ، إلى أن خفض أسعار الفائدة من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب، إذ يمكن أن تصل أسعار الذهب إلى 2900 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل.

ويأتي هذا التوقع مدفوعًا بزيادة الطلب على الذهب، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.